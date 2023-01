Tuttosport: “Toro, ad un passo dall’Europa: con l’Empoli il massimo”

La gara di oggi, contro l'Empoli, per il Torino potrebbe avere più significati, guardando al prossimo futuro. Al Castellani i granata puntano ad avvicinarsi sempre più al settimo posto, che consentirebbe l'ingresso in Conference League, e mercoledì 1 febbraio, sarà poi tempo di tornare al Franchi per affrontare la Fiorentina e tentare di conquistare la semifinale di Coppa Italia. "Quello odierno contro l’Empoli è un test utile a dare continuità alla classifica dopo la vittoria sulla Fiorentina, e importante per verificare la crescita nella tenuta mentale dei granata", scrive Tuttosport. Sul fronte mercato, il Torino si sta muovendo per portare in granata - oltre a Ivan Ilic, arrivato ieri a Torino - anche Isak Hien: il difensore del Verona ancora non ha dato una risposta definitiva, ma la società granata lo ha messo alle strette per avere una decisione. Sasa Lukic potrebbe essere invece prossimo alla partenza: c'è l'interesse del Fulham, il serbo è in scadenza nel 2024 e con il Toro non si è ancora toccato l'argomento rinnovo. Sulla gara di oggi, invece, in emergenza anche il reparto difensivo: Djidji e Zima sono infortunati, e la responsabilità cadrà quindi su Buongiorno, Schuurs e Rodriguez.