Tuttosport: “Toro, altre mosse per Palladino”

Tuttosport nell'edizione odierna si concentra sul discorso panchina per quanto riguarda casa Torino: "Il preferito per il dopo-Juric continua a essere Palladino. Le nuove mosse dei vertici granata: altro ampio giro di contatti, sondaggi, valutazioni, nell'ottica di mantenere le piste più interessanti". Conclude il quotidiano: "Vagnati ha ben compreso come la pensi in questo momento Palladino. I vertici del Monza si stanno già guardando attorno. Palladino chiede ancora un po' di tempo e difatti il suo agente questo ripete a chi lo contatta per provare a comprendere meglio gli scenari".