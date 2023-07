Tuttosport: “Toro, assalto finale per Doig”

In casa Toro proseguono i contatti con l'Hellas Verona per arrivare a Doig. Il club granata vuole concretizzare altri acquisti dopo Raoul Bellanova. "Doig, assalto finale: passi avanti Toro" si legge su Tuttosport. "Ieri nuovi contatti con il Verona per chiudere in fretta ed evitare il controsorpasso del Bologna, in ballo anche Tameze. Da vedere cosa risponderà il Verona, alla resa dei conti. Al Toro, poi, interessa anche il centrocampista gialloblù Tameze, juricciano della prima ora. Clausola di rescissione da 3,5 milioni. Ma non è una priorità, con Ricci e Ilic che già rappresentano le colonne d’Ercole in mediana".