Tuttosport: “Toro: gioco da derby, errori da paura”

Come spesso accaduto in questa stagione, il Torino di Juric contro l'Empoli ha prodotto molte occasioni da gol ma non le ha sfruttate al meglio. Nel finale di gara i granata - dopo esser passati in svantaggio a causa di un gol di Destro - hanno trovato la rete rocambolesca del pareggio con Lukic. "Date a Juric un centravanti vero, anche solo il peggior Belotti dei suoi 7 anni in granata (la scorsa stagione), e oggi il Torino avrebbe 6 punti in più: anche 8, se tra i pali ci fosse un portiere sempre affidabile. Un Vicario, tanto per restare in tema" scrive il quotidiano.