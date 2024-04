Tuttosport: “Toro, Juric minaccia un’altra volta Nicola”

L'edizione odierna del quotidiano tra i vari temi trattati si è focalizzata sui due allenatori che sabato si affronteranno al Castellani in occasione di Empoli-Torino. "Toro, Juric minaccia un'altra volta Nicola" è il titolo scelto da Tuttosport per la prima pagina di oggi "L'ex granata è in bilico a Empoli. Tre anni fa gli soffiò la panchina granata: sabato può fargli ancora male" si continua a leggere sull'edizione odierna del quotidiano piemontese, con i granata che andranno in Toscana per l'anticipo delle 20.45.