Tuttosport: “Toro, Palladino in pole”

"Nei piani per un eventuale dopo Juric c'è il tecnico del Monza, Raffaele Palladino. - Scrive Tuttosport, che poi prosegue - Avversario dei granata alla ripresa, piace per qualità e versatilità del gioco e pure per lo stile. Tameze sta recuperando: contro il Monza ci sarà, un infortunio muscolare al Fila lo ha bloccato contro la Roma. Rodriguez cerca il gol e l'Europa. Non segna addirittura da 181 gare: era ancora al Milan. Nessuno in Serie A ha un digiuno così lungo."