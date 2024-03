Tuttosport: “Toro, per la prossima stagione ecco Ostigard e Thorstvedt”

Il campionato non è ancora terminato, ma i vari club stanno già iniziando a muoversi per programmare la prossima stagione e la tanto attesa campagna acquisti. “Toro, ecco Ostigard e Thorstvedt” titola Tuttosport sulla prima pagina di...

Il campionato non è ancora terminato, ma i vari club stanno già iniziando a muoversi per programmare la prossima stagione e la tanto attesa campagna acquisti. "Toro, ecco Ostigard e Thorstvedt" titola Tuttosport sulla prima pagina di oggi. Il quotidiano affianca i due nomi ai granata. Il difensore dei partenopei era già stato vicino all'approdo al Toro, ma il Napoli ha poi avuto la meglio. "I due nazionali norvegesi nella lista di Vagnati: il difensore del Napoli e il centrocampista del Sassuolo in probabile partenza per la crisi delle loro squadre." Queste le parole del quotidiano.