Tuttosport: “Toro, situazione Belotti sotto i riflettori”

Ancora incerta è la situazione del capitano granata Andrea Belotti: ancora non ha rinnovato, e tantomeno sembra aver trovato un altro club per la prossima stagione, ma la situazione è ora arrivata al limite, e la società si aspetta una sua risposta: "È trascorsa quasi una decina di giorni dall’ultima partita dei granata - scrive Tuttosport - e siamo ancora tutti qua: ad aspettare. Chi da fuori (i tifosi), chi da dentro (Cairo, Vagnati, Juric). Ora, è del tutto evidente che questo comportamento del Gallo crei malumori, fastidi, delusione, nervosismi, sconcerto in crescendo". Gli animi si stanno scaldando, e se il Torino prima poteva essere un club valido per la prossima stagione, ora sta prendendo la forma di un "club paracadute". Tanti sono i club interessati al Gallo, tra cui Milan, Fiorentina, Roma e Napoli. Intanto, serve concentrarsi su un possibile post-Belotti: i nomi nella testa di Vagnati ci sono, e sembrano essere Dovbyk e Joao Pedro, mentre per il centrocampo si sta pensando a Saric, di proprietà dell'Ascoli in Serie B. Non di meno importanza sono le cessioni, e il direttore sportivo sembra puntare principalmente su quella di Zaza.