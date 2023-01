Tuttosport: “Toro su Cheddira: Juric lo segue dai tempi del Verona”

Al centro delle pagine dedicate al Torino dell'edizione odierna di Tuttosport c'è Walid Cheddira, attaccante marocchino del Bari, su cui i granata, secondo il quotidiano, avrebbero messo gli occhi per il mercato di gennaio. Il giocatore piace molto anche a Juric, il quale, insieme al Ds D'Amico, lo aveva già seguito quando era allenatore del Verona e Cheddira giocava nel Mantova. Si legge: "D’Amico e Juric avevano ripetutamente mandato osservatori a seguirlo dal vivo. Dello stesso ds ricordano un blitz mirato, a Mantova. Erano anche già fioccati i dialoghi tra i club, mentre Cheddira e il suo storico agente, Bruno Di Napoli, restavano alla finestra. Però quella strada che poteva parere in discesa si ruppe quando Juric decise che a Verona non aveva più stimoli. E col trasferimento a Torino il tecnico potè ragionare su obiettivi di mercato di maggior esperienza e importanza. Inevitabilmente, l’interesse di Ivan per Cheddira si chiuse lì. Ma oggi si è riaperto, più vivo che mai". Sempre secondo Tuttosport, il Toro lavora su un affare da 5 milioni cash più i prestiti di Seck e Bayeye per aggiudicarselo, mentre il Bari sembrerebbe aver individuato il possibile sostituto del marocchino, ovvero Leonardo Pavoletti del Cagliari. L'alternativa dei granata in attacco resta sempre Shomurodov della Roma.