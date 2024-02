Tuttosport: “Trequarti di dubbi, Ricci insidia Vlasic”

Nell'edizione odierna di Tuttosport si legge riguardo al Torino e alla partita contro la Lazio in vista questa sera alle 20:45 in casa granata: "Djidji-Lovato-Masina: fiducia al terzetto visto con il Lecce. Un altro esame vero per la difesa di ferro. Malgrado le tante e prolungate assenze gravi di questa stagione il reparto arretrato è il terzo della A. Djidji non è al top, ma dovrebbe giocare. E' Tameze l'alternativa". Su Tuttosport viene dedicata anche una pagina alla Primavera, reduce da una vittoria in semifinale di Coppa Italia contro la Lazio: "Toro, finale con il brivido. Magui spegne la Lazio. Anche 5 anni fa l'ultimo atto fu tra il Toro e i viola, che vinsero. Scurto: "Bravi a non abbatterci. Successo ottenuto con il cuore"