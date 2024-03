Tuttosport: “Vedi il Napoli e segni”

Ancora Tonny Sanabria a segno contro il Napoli. L'ultimo gol dell'attaccante risaliva alla vittoriosa gara d'andata all'Olimpico Grande Torino, quando i granata prevalsero nettamente sui partenopei con un rotondo 3-0. In quel caso Sanabria aveva aperto le danze, qui ha ripreso per i capelli il Napoli. Una rete importante per la fiducia di Sanabria: "La rete messa a segno a Maradona è altrettanto importante perché permette al Torino di acquisire fiducia, di tornare con un punto da un campo difficile, contro una squadra in crescita e completamente diversa da quella affrontata al Grande Torino. Ma il gol di Sanabria è importante anche per il calciatore stesso: si è finalmente sbloccato, si è tolto di dosso anche qualche cattivo pensiero ed è riuscito a scrollarsi le critiche che, inevitabilmente, nelle ultime settimane gli erano piovute addosso".