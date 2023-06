Tuttosport: “Vlasic aumenta le pressioni per restare al Toro”

Scaduto il diritto di riscatto, Nikola Vlasic continua a battere i pugni per non rimanere al West Ham. Lo scrive Tuttosport nell'edizione odierna, evidenziando come il croato stia cercando di aprirsi la strada per rimanere al Torino. Il club granata vorrebbe Vlasic ma, come scrive il quotidiano, "ma a cifre giudicate più eque dei 13 milioni del riscatto, in linea anche con valori realistici di mercato". Poi Tuttosport prosegue: "L’ultima offerta ufficiale via email di Vagnati agli inglesi, a cavallo della scadenza di quel diritto (sabato scorso), è arrivata a quota 9 milioni, più 1,5 di bonus difficili. Eppure David Sullivan, presidente e comproprietario del club, ha fatto rispondere picche". A quel punto sarebbe intervenuto Vlasic con tre chiamate al tecnico del West Ham, David Moyes, al ds Mark Noble e al segretario generale Andrew Pincher. Conclude il quotidiano: "Vlasic ha comunicato che in questo momento non vuole assolutamente prendere in esame una cessione ad altri club: o il Toro o niente, insomma".