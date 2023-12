Tuttosport: “Vlasic è tornato al massimo con queste tre mosse”

Tuttosport quest'oggi dedica spazio ad un approfondimento su Nikola Vlasic del Torino. Il trequartista granata nelle ultime partite è tornato ad essere un fattore importante per Juric come all'inizio della sua avventura all'ombra della Mole. In questo 2023, dopo il bel Mondiale giocato esattamente un anno fa con la sua Croazia, Vlasic si era un po' appannato ma Juric non ha mai smesso di credere in lui e in estate ha fatto di tutto per convincere la società a riprenderlo dal West Ham. In queste ultime settimane è tornato a girare al meglio grazie ad un lavoro specifico per lui con sessioni di allenamenti personalizzate mirate per fargli raggiungere la miglior condizione. Grazie a questo e al nuovo ruolo di trequartista unico nel 3-4-1-2 di Juric, Vlasic è migliorato tanto e ora ha più spazio di manovra per dar sfogo alla sua fantasia. Questi due fattori uniti alle responsabilità che tutta la squadra gli ha affidato sono state le chiavi utili per rivedere il numero 16 del Toro nel suo massimo splendore.