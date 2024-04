Bilancio Torino 2023, indice di liquidità: il dato granata e perché è importante

Tra i vari aspetti presi fino ad ora in considerazione riguardo al bilancio 2023, non è ancora stato approfondito l'indice di liquidità. Si tratta di uno dei parametri più importanti, che esprime la capacità di un'azienda di fare fronte agli impegni finanziari assunti: il valore è dato dal rapporto tra ammontare del denaro in cassa e dei crediti e debiti da pagare a breve termine. Per la stagione 2023/2024, le società saranno tenute ad avere un indice di liquidità pari o superiore a 0,6 per poter operare sul mercato. L'anno successivo, il valore salirà invece a 0,7 per arrivare a 0,8 nel 2025/2026. L'indice di liquidità è un parametro per l'ammissione nei campionati professionistici italiani, ed presente nel nostro calcio dal 2015, quando la Federcalcio lo ha inserito come criterio all'interno del sistema di controllo economico-finanziario. Nel caso in cui tale parametro non rispetti le regole può essere disposto il blocco di una finestra di mercato in entrata per la società.