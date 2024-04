Festa al Toro Club di Ivrea: alla cena due ospiti d’eccezione

Grande entusiasmo ieri sera per la cena del toro club Ivrea oltre 100 tifosi alla presenza dei giocatori Adam Masina e Matteo Lovato. Cori da stadio in vista del derby per i giocatori granata nella serata condotta dallo speaker ufficiale granata Stefano Venneri . Il toro club Ivrea presente da molti anni anziché in vista del derby sarà presente con due pullman. Durante la serata i saluti e ringraziamenti del presidente Gianni Valle.