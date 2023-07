La Gazzetta dello Sport: “Pellegri anticipa il rientro dalle vacanze”

Maggiori dettagli nell'edizione del quotidiano in edicola oggi.

Colpo a sorpresa in casa Torino. Come riportato dalla Rosea, Pietro Pellegri si è già aggregato alla squadra. "Ieri di prima mattina, Pietro Pellegri è entrato nello spogliatoio del Filadelfia. L’abbraccio con i compagni, due parole con mister Juric, il saluto con il papà team manager Marco. Un attimo dopo ha indossato il pantaloncino e la maglietta e via con il primo allenamento. Alle 9.30 ci sarà anche lui a ricevere l’abbraccio dei tifosi: ha voluto subito il Toro e lo ha ottenuto". Una dimostrazione di attaccamento molto forte.