La Stampa: Toro, l’appello di Buongiorno “Restiamo uniti e fiduciosi”

Il difensore del Torino chiama all'appello la squadra. I piemontesi stanno faticando in questo primo quarto di stagione, ma Alessandro Buongiorno invita la squadra a restare unita. La Stampa pone la sua attenzione su questo aspetto nella sua edizione. "Restiamo uniti, io continuo ad essere fiducioso». Il grido di sofferenza, e speranza dopo l’inatteso scivolone contro il Frosinone in Coppa Italia, è quello di Buongiorno. Il calciatore è colui che in questo momento rappresenta meglio di chiunque altro lo scoglio al quale aggrapparsi per ripartire. Una garanzia riconosciuta anche dallo stesso spogliatoio, l’anima più genuina di un Torino che non vuole mollare".