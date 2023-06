Torino, Juric blinda Buongiorno: “Tutti hanno un prezzo, lui no”

Durante la conferenza stampa prepartita di Torino-Inter il tecnico granata, Ivan Juric , ha affrontato diverse tematiche. Quando è stato chiesto lui quali fossero gli intoccabili granata in vista delle prossime stagioni, l'allenatore ha così risposto: "No, per il Torino è meglio che non ce ne siano e lo dico pensando al passato, vedi Belotti . Forse l'unico che non dovrebbe essere mai ceduto è Buongiorno , perchè nella mia idea rappresenta il Toro. Gli altri? Ognuno ha il suo prezzo, ma per me Buongiorno rappresenta il Torino". Parole importanti quelle riferite al giovane classe '99, che quest'anno si è reso protagonista di una crescita esponenziale. "Bongio" è sicuramente una delle sorprese più belle della stagione e a premiare il grande percorso da lui compiuto finora è giunta da poco la convocazione in nazionale.

La stagione di Buongiorno

Il difensore granata durante la stagione si è spesso reso protagonista di prestazioni importanti, che lo hanno portato nel corso del tempo ad affermarsi anche come leader nel gruppo squadra. Buongiorno incarna alla perfezione gli ideali granata del Grande Torino: passione, grinta e perseveranza. Il giocatore in campo è un vero e proprio guerriero: lotta su ogni pallone, fatica e spesso si lancia persino in attacco pur di trascinare i propri compagni al gol. Il mese di Maggio è stato per lui quello della consacrazione e gli ha portato enormi soddisfazioni, dal primo gol in granata alla lettura dei nomi a Superga il 4 Maggio, in memoria degli Invincibili. Juric in diverse occasioni ha elogiato la sua crescita, come nel post partita di Torino-Fiorentina, quando ha detto ai microfoni: "La sua crescita è impressionante, poche volte nella mia vita ho visto giocatori migliorare come lui in questi due anni, sia tatticamente che fisicamente e di personalità. Secondo me è diventato un bel prospetto".