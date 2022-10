Torino-Juventus, l’affluenza: poco più di 22mila spettatori per il derby

Diramati i dati relativi all'affluenza di pubblico per il derby della Mole tra Torino e Juventus. Poco più di 22mila i presenti allo stadio "Olimpico-Grande Torino" per la sfida tra le squadre di Ivan Juric e Massimiliano Allegri. La cifra è tutt'altro che elevata e si è lontani dal sold out. 16.382 i biglietti staccati per un incasso pari a 761.504 euro. A questi bisogna aggiungere i 5.887 abbonati alla stagione 2022/2023 del Torino. Fatta la somma si supera di poco la soglia dei 22mila spettatori (22.269 per la precisione).