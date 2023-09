Con il calciomercato che si chiuderà definitivamente in serata, ecco il programma della giornata per i ragazzi di Juric

Oggi alle ore 20:00 è prevista la chiusura ufficiale del calciomercato. Per i granata di Juric è previsto il regolare svolgimento al Filadelfia dell'allenamento in vista della partita di Domenica contro il Cagliari. Sempre in giornata arriverà Duvan Zapata per sostenere le visite mediche e poi si aggregherà al gruppo.