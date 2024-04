Tuttosport: “Buongiorno voglia di big”

La splendida, impetuosa crescita con il Toro, i tentativi del Diavolo a gennaio, il corteggiamento dei futuri campioni d'Italia, il fascino della nazionale, l'appuntamento in German ia a giugno: Alessandro porterà per sempre nel cuore l'amore per il granata, ma ormai le sue ambizioni sono diventate più grandi e si guarderà attorno per l'estate. - Scrive Tuttosport, che continua - Il suo sogno è giocare in Champions League, intanto lotta per raggiungere la Conference con Juric. In Italia l'Inter è in pole sul Milan. Esclusa da Alessandro la pista Juve. La vera variabile sarà la Premier: sondaggi in attesa della grande vetrina dell'Europeo. Il Toro lo valuta 40 milioni."