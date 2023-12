Tuttosport: “Caceres, Vagnati lo seguiva già cinque anni fa”

Vagnati sta lavorando sul reparto difensivo. La coperta è corta lì dietro: Djidji è tornato da poco, Zima ha avuto dei problemi, Rodrguez è in scadenza e Schuurs è indisponibile. Sazonov non è ancora stato impiegato con continuità e su Buongiorni ci sono le sirene delle big. Come riporta Tuttosport, Vagnati si sta muovendo sul mercato dei difensori: "Uno scenario così si sposa con i sondaggi avviati per il 24enne Sebastian Caceres, di cui si narrava ieri. Colonna difensiva dell’Uruguay, Caceres è decollato nell’ultimo biennio. Non rinnoverà, insegue l’Europa. Il club messicano valuta di cederlo a gennaio per incassare una cifra non troppo lontana dai 10 milioni".