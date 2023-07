Prestito secco per entrambi, sia per il difensore classe 2005 che per il portiere classe 2004

Due giovani giocatori del Torino passano in prestito allo United Riccione: Nicolò Serra e Simone Servalli sono stati ceduti al club romagnolo di Serie D. Si tratta di un prestito secco per entrambi, sia per il difensore classe 2005 che per il portiere classe 2004. Di seguito il comunicato ufficiale dello United Riccione.