Edilizia Acrobatica, arriva il rebranding in occasione del trentennale

In occasione del trentennale dell'azienda, che ricorrerà venerdì 16 febbraio, Edilizia Acrobatica festeggerà con un rebranding e diventerà solamente "Acrobatica". Una scelta dettata anche dalla maggiore facilità del nome, dato il successo di un'azienda che è sbarcata in vari paesi d'Europa e in Medio Oriente.

Acrobatica, oltre ad essere jersey sponsor della prima squadra, è anche main sponsor di quella femminile. "È una scelta che abbiamo fatto per sostenere questo sport e le ragazze che lo praticano con un impegno e una dedizione eccezionali - spiega la Ceo Anna Marras -. Come gruppo abbiamo deciso di mettere le donne, con le loro peculiarità, nei ruoli chiave e manageriali. Personalmente ho giocato a calcio e amo questo sport, credo sia molto educativo. E credo che sia importante e fedele a quello in cui crediamo come azienda contribuire alla creazione di una squadra che attirerà tante giovani donne".