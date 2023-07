Adopo ai saluti, su Instagram il post d’addio: “Resterò sempre un cuore granata”

Ndary Adopo non giocherà più nel Torino, saluta club e tifosi con un post su Instagram in cui appare commosso per il passo d'addio. Questi i suoi saluti al mondo granata:

"E’ arrivato il momento di chiudere una pagina importante della mia carriera e della mia vita. Un percorso umano e professionale ricco di momenti indimenticabili. Sono arrivato a Torino con tanti sogni e il folle desiderio di poterli realizzare. Dalla prima partita con la Primavera, ai trofei conquistati nel settore giovanile, all’esordio in Serie A, e il mio primo, e unico gol segnato indossando questi colori in una notte che mi porterò addosso per tutta la vita. Oggi, dopo 5 anni sono fiero di quanto ho fatto indossando questa maglia carica di storia e tradizione. Grazie al Presidente Cairo, al Mister Juric che mi ha fatto crescere tantissimo e per le opportunità che mi ha dato in questa stagione, al direttore Bava che mi ha voluto a Torino, a tutti i direttori, gli allenatori e i dirigenti della Prima Squadra e della Primavera che mi hanno dato fiducia in questi anni. Grazie alla Curva Maratona e a tutti i tifosi che mi hanno incitato ogni volta che ho indossato la maglia del Toro. Una parte del mio cuore sarà per sempre Vecchio e Granata".