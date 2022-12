Almeria-Torino, le formazioni ufficiali: Ricci out per affaticamento muscolare

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Almeria-Torino. Nella formazione granata tornano titolare Vanja Milinkovic-Savic rientrato dal Mondiale, in panchina invece Lukic e Radonjic. In difesa spazio a Djidji, Schuurs e Buongiorno. Coppia titolare inedita in mediana, con Gineitis, centrocampista della Primavera, ad affiancare Adopo; sulle corsie esterne torna Vojvoda titolare, affiancato da Lazaro. Trequarti e attacco invariati rispetto alla gara contro l'Espanyol con il duo Karamoh-Miranchuk alle spalle di Sanabria. Continunano a essere indisponibili Aina, Linetty e Singo. A loro si aggiunge Ricci, assente per affaticamento muscolare.