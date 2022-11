Barile pre Bologna-Torino: “Juric è sempre carico. C’è piena fiducia in lui e Paro”

Le parole dei protagonisti in occasione della sfida tra Bologna e Torino

Pochi minuti prima del fischio d'inizio di Bologna-Torino, il direttore operativo granata Alberto Barile è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare i temi caldi della partita. Di seguito le sue parole.

Come ha visto Juric in questa vigilia, da squalificato?

“Guarderà la partita dallo Sky Box. Lui è sempre carico, oggi c’è Paro che è un assistant coach in stile americano. C’è piena fiducia in lui e in tutto lo staff tecnico”.