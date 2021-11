Baselli e Rincon, da perni a capri espiatori: il Toro cambia pelle in mediana

Entrambi sono ai margini del progetto del Toro di Juric e con il contratto in scadenza a giugno 2022

Luca Bonello

Sono sempre più lontani i tempi migliori di Baselli e Rincon al Torino. Arrivati rispettivamente nel 2015 e nel 2017, i due sono stati per diverse stagioni due perni della mediana Torino. Ma quei tempi sembrano ormai finiti. Il bresciano, dalla rottura del legamento crociato del ginocchio destro dell'estate 2020, non è più riuscito a rientrare nelle rotazioni del centrocampo, mentre il venezuelano è stato relegato in panchina con l'arrivo di Juric, che ha stravolto le gerarchie. E dopo la partita di La Spezia le loro azioni non sono certo in rialzo.

PRESENTE - Viste le contemporanee assenze di Pobega e Mandragora, la gara di La Spezia poteva essere una svolta importante per i due "senatori": per Rincon, che nel giro di un'estate è passato da essere uno dei perni del centrocampo granata alla quarta scelta in mediana, ma anche per Baselli, sprofondato nelle gerarchie del centrocampo del Toro e fin qui utilizzato da Juric solo fuori ruolo. Tomas è stato preferito piuttosto a sorpresa al giovane Kone e nel primo tempo ha rimediato un cartellino giallo dopo aver perso scioccamente un pallone: anche per questo è stato sostituito proprio da Baselli. Rispettivamente 57 e 33 minuti a disposizione lo scorso sabato, nei quali però non hanno di certo brillato, gettando via un'occasione importante per mettersi in mostra e rilanciarsi. Lento e poco qualitativo il primo, molle e poco propositivo il secondo, il quale può forse rimproverarsi di non aver accorciato con tempestività su Jacopo Sala nell'occasione del gol. Ivan Juric, nel post-gara, ha preso le difese dei due giocatori: "Rincon ha giocato perchè si allena alla grande e sta cercando di mettersi a posto. Baselli? Non è facile quando non giochi mai: non gettiamogli la croce addosso". Ma nell'ambiente proprio Rincon e Baselli sono finiti al centro dell'attenzione - forse fin troppo - visto il risultato negativo raccolto dalla squadra.

FUTURO - La gara con lo Spezia, in generale, ha dato adito a chi ritiene che il percorso di Baselli e Rincon nel Torino sia giunto ai titoli di coda. Lo spazio al Toro è sempre minore e nemmeno il contratto è dalla loro parte: per entrambi esso scade infatti il 30 giugno 2022 e non sembrano esserci possibilità di rinnovo. In questo senso la palla passa ora alla società che dovrà verificare la possibilità di una cessione per almeno uno dei due nel mercato di gennaio, considerando anche che i due percepiscono ingaggi piuttosto pesanti. Il mese di gennaio sarà fondamentale: Vagnati e soci dovranno provare a cederli, per evitare di perdere altri 2 giocatori a zero nella prossima estate, ma anche per liberare un posto per un centrocampista di spessore che si affianchi a Lukic, Mandragora e Pobega e che innalzi il livello del centrocampo granata. A Baselli e Rincon spetta invece comportarsi da professionisti e dare tutto se e quando verranno chiamati in causa.