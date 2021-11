Toro, in 12 giornate zero rigori a favore. Solo nel 2017/2018 è andata peggio

Bilancio crudele per il Torino in questo inizio di campionato: ancora nessun penalty a favore fischiato, mentre sono già 3 quelli concessi agli avversari

Luca Bonello

Il cattivo rapporto con i rigori fa parte del Dna del Torino e questa stagione non sembra avere i presupposti per cambiare la storia. Dopo le prime 12 giornate di campionato infatti, i granata non hanno ancora avuto la possibilità di batterne uno, mentre sono già 3 i penalty fischiati a favore degli avversari, che nella maggior parte di casi sono risultati decisivi.

LO STORICO - Spezia-Torino è stata la sfida che ha messo di fronte le uniche due squadre del campionato di Serie A 21/22 che non si sono ancora viste fischiare un rigore a favore. Anche se, a dire il vero, proprio al "Picco", i granata ci sono andati molto vicino, con gli episodi dubbi nell'area spezzina del primo tempo che avrebbero potuto indirizzare la gara a favore dei granata. Sono episodi che però non hanno supportato il Toro, per il quale, specialmente in questo inizio di stagione, il rapporto con i penalty è stato abbastanza crudele: simbolici in questo senso i due regalati da Djidji nel finale dei match con Lazio e Venezia, costati 4 punti al Torino. L'unica nota positiva in queste prime giornate è il rigore parato da Milinkovic-Savic in Napoli-Torino, che però è stato ininfluente ai fini del risultato. Discorso a parte per quel che riguarda la Coppa Italia, quando, nella sfida con la Cremonese, i granata conquistarono il passaggio del turno proprio ai calci di rigore, ma ne sbagliarono comunque uno con Mandragora nei tempi supplementari.

ULTIMI ANNI - Ancora nessun penalty a disposizione del Toro quindi dopo 12 giornate e dall'anno del ritorno in Serie A (2012/2013) questo non era mai successo, eccetto nella stagione 2017/2018, quando l'allora Torino di Sinisa Mihajlovic dovette aspettare la tredicesima giornata, ovvero il 72' minuto di Torino-Chievo 1-1, per poter calciare il primo rigore stagionale in campionato. In quell'occasione Belotti lo sbagliò e nella stessa annata ne ebbe solo più un altro a disposizione, ma non trasformò neanche quello (Milan-Torino del 18/04/2018). Una stagione negativa dagli 11 metri che somiglia molto all'attuale, ma per un Toro che fatica a segnare, qualche occasione dal dischetto sarebbe manna dal cielo.