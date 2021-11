Spezia-Torino 1-0, le statistiche: ecco come è interpretabile il ko dei granata

La squadra di Juric non si risparmia sulle occasioni da gol ma non riesce a reagire al vantaggio avversario

"E’ stata una partita tosta e non fluida, Sala ha fatto un eurogol. Noi, anche creando diverse situazioni pericolose, non siamo riusciti a fare gol", nel post partita di Spezia-Torino, Ivan Juric commenta così la sconfitta di misura dei suoi ragazzi. E guardando i numeri del match forniti dalla Lega Serie A ha ragione il tecnico: non ci sono state tante occasioni da gol, la partita è stata bloccata. Sono stati 9 i tiri dei granata, contro i 7 dei bianchi, ma solo uno è stato nello specchio a differenza dei 3 dei padroni di casa. Il possesso palla per Andrea Belotti e compagni è stato del 60% e per la maggior parte del tempo (54%) è stato effettuato nella metà campo avversaria, non una novità per i granata in questo campionato così come il baricentro molto spostato in avanti (51,69 m nel primo tempo e 60,82 m nella ripresa).