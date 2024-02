Belotti ricorda il 4 maggio a Superga: “Una delle emozioni più importanti della mia vita”

Andrea Belotti si è raccontato ai canali ufficiali della Fiorentina in seguito alla gara con il Frosinone, dove il Gallo ha esordito da titolare e siglato il primo gol in maglia viola. L'ex capitano granata nel corso della lunga chiacchierata ha parlato anche del passato a Torino, concentrandosi in particolare sul ricordo del 4 maggio a Superga.

Belotti: "A Superga intere generazioni granata, dai bambini ai nonni"

Interrogato sulle emozioni provate da capitano a Superga, Belotti ha esordito: "Superga è un posto magico. Io penso che per qualsiasi persona andare a Superga sia emozionante, andarci da capitano moltiplica tutto per cento". Poi è entrato più nel dettaglio dei ricordi legati al 4 maggio: "È magico per l'atmosfera che si crea in tutta quella giornata. Dalla partenza in pullman per andare a Superga, alla messa con i bambini piccoli fino ad arrivare ai nonni, tutta una generazione granata, alla camminata verso la lapide, alla lettura dei nomi con un rigoroso silenzio che si sente poche volte... Urlare quei nomi, di giocatori inarrivabili nel mondo del calcio e di equipaggio, allenatori e giornalisti è un qualcosa che ti tocca dentro. Io penso che la magia di Superga sia una se non l'emozione più importante della mia vita".