Biglietteria, il Torino pensa a un abbonamento per il girone di ritorno

Il Torino FC sta pensando ad una nuova iniziativa per i tifosi che riguarda la possibilità di acquistare un abbonamento per la seconda parte di stagione. Il pacchetto comprenderebbe tutte le 9 partite casalinghe della stagione in corso, (esclusa Torino-Napoli di questa domenica) da Torino-Salernitana fino a Torino-Milan e derby incluso. Non è la prima promozione che vediamo quest'anno, già nel girone di andata il club aveva messo a disposizione dei mini-abbonamenti, come ad esempio il pacchetto che comprendeva le sfide con Empoli e Udinese o il "Primavera Granata Pack" che permetteva di vedere le partite con Napoli, Lazio, Inter e Milan in curva Primavera. Ora con questo abbonamento sarebbe possibile acquistare il ticket per tutte le partite stagionali del Torino che si giocheranno tra le mura di casa, senza perdersi neanche un minuto della stagione granata. Possibili novità attese nelle prossime ore.