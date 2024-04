Bilancio Torino 2023, i granata chiudono in rosso: 9 milioni di perdita

Si è chiuso ormai da qualche mese il 2023 e come di consueto il Torino ha reso pubblico il suo bilancio: i granata hanno chiuso la stagione in rosso, con circa 9,5 milioni di perdita. Si tratta del sesto anno consecutivo in cui il Toro chiude l'anno solare in rosso e dal 2005 in avanti è capitato 14 volte in 19 anni. L'ultimo bilancio chiuso in positivo risale al 2017, con 37,2 milioni di utile. Nel 2021, il Torino aveva raggiunto la sua perdita record, corrispondente a 38,8 milioni - nel 2022 la società era riuscita a ridurre nettamente il rosso accumulando una perdita di 6,8 milioni. Quest'anno il rosso è aumentato di 2,7 milioni. La società sta ritrovando equilibrio dopo annate difficili tra investimenti sbagliati e le enormi difficoltà dovute alla pandemia.