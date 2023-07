Brezzo: “Grande emozione per la convocazione. Voglio mettermi in mostra”

Da te voglio sapere qual è il tuo portiere preferito e soprattutto il perché. "Courtois è uno dei migliori portieri in attività secondo me. Mi piace tantissimo e quando riesco guardo un sacco le partite del Real Madrid, appunto per imparare da lui".

Cosa hai provato quando hai ricevuto la convocazione per questo ritiro con la prima squadra? "Grande emozione. Ero con i miei genitori, un’emozione unica al momento perché è la prima volta e ora sto cercando di mettermi in mostra".

Cosa ruberesti a Milinkovic-Savic come portiere? "Lui sicuramente ha molta più esperienza di me e quindi anche io un giorno vorrei giocare come primo portiere come lui".