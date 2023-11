Buongiorno, il prezzo continua a lievitare. E Spalletti lo incorona: “Un campione”

Il Toro si gode il suo capitan futuro, intanto il centrale continua a convincere sempre di più

Anche fuori dall'Italia iniziano a conoscere Buongiorno. Il centrale granata ormai non è più una sorpresa e, dopo aver messo in fila una serie di prestazioni convincenti con la maglia del Toro, si è ripetuto anche con la maglia azzurra. In una gara dal peso specifico importantissimo, il numero 4 granata ha risposto presente e lo ha fatto con una partita di grandissima personalità, con un giallo sulle spalle quasi per l'intera gara.

Buongiorno, la Nazionale come inevitabile vetrina — Una simile prestazione rilancia le quotazioni di Buongiorno in vista dei prossimi Europei, ma ha anche l'effetto di mettere ancor di più in mostra quello che attualmente è tra i migliori centrali italiani. In estate ci aveva provato l'Atalanta, spingendosi fino a 25 milioni di euro ma dovendosi arrendere di fronte al rifiuto del giocatore. Giocatore che, a più riprese, ha ribadito il sogno di diventare una bandiera del Toro. Una cessione del giocatore non è all'ordine del giorno e non rientra nei piani del club. Ma, in caso di necessità di far cassa in estate, difficilmente si potrà sacrificare Schuurs al rientro da un grave infortunio.

Spalletti lo incorona: "Un campione" — Una cessione non è dunque all'ordine del giorno e non è nei piani del club, ma è inevitabile che qualcuno in futuro si faccia avanti per chiedere informazioni. E il prezzo sarebbe sicuramente superiore a quello concordato in estate con l'Atalanta, considerati gli ulteriori miglioramenti di Buongiorno dopo l'estate non può che superare i 30 milioni. Ed anche Spalletti, dopo la gara contro l'Ucraina, lo ha incoronato: "Ha dimostrato di essere un campione nel suo ruolo". Intanto il Toro, forte di un contratto fino al 2028, si gode il suo capitan futuro.

