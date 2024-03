Buongiorno: “L’obiettivo è la qualificazione in Europa. La Nazionale? Un sogno “

Alessandro Buongiorno è stato ospite della tappa del Panini Tour a Torino in Piazza Solferino. Il vice capitano granata ha parlato del momento che sta attraversando il suo Torino e degli obiettivi stagionali: "L'obiettivo è quello della qualificazione alle coppe. Ci proveremo fino all'ultima giornata, cercheremo di dare tutto ciò che abbiamo per raggiungerla". Sulla possibile partenza direzione Bergamo della scorsa estate Buongiorno ha detto: "Ci ho riflettuto molto e ci ho pensato, poi ho deciso di rimanere al Toro. L'ho fatto per il forte legame che ho con il club e per il grande senso di appartenenza alla maglia granata". Infine il classe 1999 ha parlato della convocazione in Nazionale in vista delle amichevoli negli Stati Uniti: "Sono pronto a partire tra qualche ora. La Nazionale è il sogno di tutti i bambini, per me è un orgoglio vestire la maglia dell'Italia ed è un grandissimo orgoglio".