Cagliari-Torino 0-2: Zapata-Ricci, doppio vantaggio granata all’intervallo

Ci pensa un gol di Zapata, al primo gol esterno in maglia granata, a sbloccare Cagliari-Torino. In un ambiente commosso nel ricordo di Gigi Riva i granata passano al primo vero affondo e vanno vicini al raddoppio, poi Jankto si divora il possibile pareggio. In chiusura di primo tempo ci pensa quindi Ricci a portare il parziale sullo 0-2. Un parziale meritato per un Torino frizzante, che comunque ha rischiato in qualche occasione di concedere il provvisorio pareggio al Cagliari

Tantissime assenze per Juric che, tra infortuni e giocatori in uscita, è costretto a fare i conti con scelte quasi obbligate. In difesa manca Djidji, così Tameze torna a fare il braccetto di destra in una retroguardia completata dagli intoccabili Buongiorno e Rodriguez. A centrocampo la scelta ricade invece su Linetty per sostituire l'infortunato Ilic. Per il resto, confermati Ricci e Vlasic, così come ci sono ancora Bellanova e Lazaro sulle corsie laterali. Nessuna sorpresa in attacco: Juric riparte dalla coppia Sanabria-Zapata. Formazione molto difensiva per Ranieri: l'unico attaccante è Petagna.

Il primo tempo: Zapata interrompe il digiuno esterno

La partita si gioca in un clima surreale con tutto lo stadio raccolto in ricordo di Gigi Riva, scomparso pochi giorni fa. Dopo il minuto di raccoglimento, la partita inizia ma il ricordo del grande campione aleggia sull'Unipol Domus. Dopo 9’ Ranieri deve subito giocarsi il primo cambio: Prati rileva Sulemana, rimasto dolorante dopo un contrasto con Linetty. All’11’ Vanja calcia il pallone il fallo laterale, fermando il gioco per un minuto e permettendo l’omaggio dello stadio a Gigi Riva. Alla prima vera occasione arriva il vantaggio del Toro: Vlasic lancia Bellanova che scappa sulla destra, entra in area e mette in mezzo per Zapata che irrompe sul primo palo e insacca per lo 0-1 al 23’. Un gol che interrompe un lungo digiuno di esterno per i granata, che erano a secco di gol in trasferta dalla gara di Monza di novembre. Tre minuti più tardi è reattivo Vanja che ferma un cross basso di Jankto dopo un’ingenuità di Tameze sulla linea di fondo. Sul ribaltamento di fronte è invece provvidenziale un riflesso di Scuffet per negare lo 0-2 a un colpo di testa di Sanabria. I granata sembrano in controllo della partita ma con qualche leggerezza prestano il fianco al Cagliari. Al 34’ un’uscita a vuoto del portiere granata spalanca la porta a Jankto, che da ottima posizione colpisce malissimo e trova il salvataggio di Linetty. Un minuto più tardi Vanja è invece reattivo sulla conclusione ravvicinata del ceco. I portieri sono protagonisti e al 40’ Scuffet è decisivo nel fermare Zapata dopo un’ottima iniziativa del colombiano, poco freddo davanti al portiere dopo una grande azione. Un minuto più tardi è ancora miracoloso l’estremo difensore sardo per evitare un autogol sugli sviluppi di palla inattiva. Sul ribaltamento di fronte è ancora Jankto a provarci, trovando i guantoni di Vanja. Ma all’ultimo dei tre minuti di recupero arriva il raddoppio: grande azione di Ricci, che se ne va con un tunnel, entra in area e batte Scuffet per lo 0-2. Si va dunque all’intervallo con il Toro meritatamente in vantaggio e chiamato a gestire nella ripresa.