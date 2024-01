Cagliari-Torino, i precedenti: pochi squilli in Sardegna per i granata

Il bilancio complessivo nelle sfide di Cagliari e Torino, le sfide in terra sarda, l'ultima vittoria e l'ultimo precedente

Irene Nicola Redattore

Torino e Cagliari si scontreranno per la 94esima volta nella loro storia domani, venerdì 26 gennaio alle ore 20.45. Nel confronto complessivo granata e rossoblù si sono strappati dalle mani lo scettro in modo equilibrato. Il bilancio pende però leggermente a favore del Toro, che ha raccolto 35 vittorie (38%), il Cagliari ne ha ottenute 26 (28%) mentre i pareggi sono stati 32 (34%). Ma lo score in terra sarda è tutt'altro e non premia affatto il Torino.

Cagliari-Torino, i precedenti: Sardegna ostica per i granata — Il campo del Cagliari è storicamente ostico per il Torino. I granata infatti, su 45 partite giocate in terra sarda, sono riusciti a imporsi in appena 9 occasioni, che rappresentano il 20% del campione totale. Il Cagliari invece vanta 17 successi tra le mura amiche (38%). Un numero importante, perché certifica un dato di fatto: nelle sfide con il Toro, il Cagliari si è imposto prevalentemente in casa (17 vittorie su 26 complessive, quasi il 70% di queste ottenute in Sardegna). Spesso infine, Cagliari e Torino si sono annullate a vicenda fermandosi sul pareggio: 19 quelli in terra sarda, che rappresentano il 42% delle gare totali.

Cagliari-Torino, i precedenti: l'ultima vittoria a firma Bremer nel 2021 — L'ultima vittoria del Torino in Sardegna risale a febbraio 2021. In panchina c'è Davide Nicola, subentrato a Marco Giampaolo da poco meno di un mese, il Toro è diciottesimo e naviga nelle acque torbide della zona retrocessione. Nicola ha ottenuto quattro pari nelle prime quattro uscite, ma serve una vittoria per mettere in saccoccia punti importanti per la salvezza. A Cagliari arriva l'acuto, con la prima vittoria della gestione Nicola. I granata vincono per 1-0, a decidere lo stacco imperioso di Bremer al 77' (quarta rete stagionale per il centrale), autore di un gol pesantissimo.

Cagliari-Torino, i precedenti: l'ultimo incrocio — L'ultimo scontro in Sardegna risale alla stagione successiva, 2021-2022. Inizio dicembre, Ivan Juric arriva in casa Cagliari per sfidare il passato granata, Walter Mazzarri. La gara è in realtà poco emozionante. Finì 1-1. In vantaggio passa per primo il Torino, al 31'. Pobega cerca la conclusione da 25 metri di distanza, Cragno non trattiene. Sanabria arriva sulla ribattuta, Carboni nel contrastarlo devia il pallone nella sua porta. Al 51' il Cagliari pareggia i conti con Joao Pedro in rovesciata per l'1-1. La ricerca della vittoria non riesce al Torino, che gioca un secondo tempo impalpabile e quindi esce dalla sfida con un punto.

