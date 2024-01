Cagliari, verso il Torino: Ranieri dovrebbe recuperare Lapadula

Il Cagliari per la sfida contro il Torino potrebbe recuperare almeno Lapadula. Non ci sarà Luvumbo, attualmente impegnato in per la Coppa d'Africa

Il Cagliari si avvicina alla sfida con il Torino, in programma venerdì sera alle ore 20.45 presso Unipol Domus di Cagliari. In casa rossoblù, dove regna attualmente la tristezza per la scomparsa di Gigi Riva, Ranieri dovrebbe riuscire a recuperare almeno Lapadula. Da valutare invece Mancosu, ancora alle prese con un problema al ginocchio. Non ci saranno Oristiano, Rog e Shomurodov, oltre che a Luvumbo. L'attaccante è impegnato in Coppa d'Africa.