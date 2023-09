Cairo: “Investimenti? Siamo andati al di là della dimensione del Toro”

Sugli obiettivi della stagione Cairo pone un freno alle ambizioni e pensa al lavoro silenzioso: "Sarei per tenere un atteggiamento diverso da quelli assunti negli ultimi tempi dai miei giocatori. Mi riferisco alle interviste di Vlasic, Rodriguez e di Zapata, appunto. Gli obiettivi non si sbandierano, non se ne parla, si lavora in silenzio per raggiungerli. Anche per scaramanzia... È preferibile pensare a una partita per volta, si deve lavorare con determinazione per ottenere il meglio passo dopo passo. Ricordo che qualche anno fa il mio amico Percassi chiedeva solo 40 punti".