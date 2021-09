Come può giocare il Torino? Juric ha molte alternative per ogni ruolo

Come potrebbe giocare il Torino di Juric? Le soluzioni ora sono molte di più rispetto a prima del termine del calciomercato. In primo luogo dobbiamo partire sempre dalla formula 3-4-2-1 che per il tecnico croato è un caposaldo imprescindibile, come detto più volte in conferenza stampa. Detto questo, potrà sperimentare. La prima soluzione che può venire in mente è quella di vedere Bremer centrale difensivo con Izzo a destra e Rodriguez a sinistra (portiere Milinkovic-Savic), poi Singo e Aina sugli esterni a centrocampo. Nella mediana, dove Juric avrà più opportunità, si potrebbero vedere Mandragora e Praet. Belotti unica punta in questo undici agirebbe con alle spalle Brekalo e Pjaca, entrambi nuovi acquisti estivi.