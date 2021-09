ToroPreview, calciomercato chiuso: “Il Toro nella griglia di partenza è…”

Una domanda molto particolare a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul mercato del Toro e sulle potenzialità della squadra di quest'anno

Una domanda, tre pareri in merito. I nostri pareri, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Torna ToroPreview, eccezionalmente per un'edizione dedicata alla sessione di mercato appena conclusa: tre dei nostri giornalisti risponderanno alla domanda posta della redazione, dicendo la loro sulle potenzialità della squadra di Juric in vista del campionato di Serie A. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Federico De Milano , Cecilia Mercatore e Silvio Luciani .

De Milano - Dopo le ultime due complicatissime stagioni, qualsiasi cosa arrivi in più di una salvezza all'ultima giornata credo possa essere un passo in avanti. Le ultime ore di mercato hanno portato un terzetto di acquisti di tutto rispetto consegnando a Juric una rosa valida e numericamente completa. Se devo fare una griglia personale posso dire che sarà praticamente impossibile arrivare tra le prime 7 dato che sono diversi anni che in Europa vanno le solite squadre senza che ci sia mai una sorpresa (forse l'unica che può ambire a rubare un posto alle 7 big è la Fiorentina secondo me). Se Juric, come ha già fatto a Verona, riuscisse a ricreare l'ambiente sereno e il clima positivo che aleggia attorno alla squadra io non vedo il Toro messo tanto male; credo possa arrivare anche nella parte sinistra della classifica. Per quanto riguarda la corsa salvezza mi auguro che non coinvolga i granata quest'anno ma che riguardi altre squadre che, a mio modo di vedere, si sono indebolite come Udinese, Verona, Spezia oltre alle tre neopromosse.