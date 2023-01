Coppa Italia, i convocati della Fiorentina per il Toro: Brekalo c’è, out Amrabat

La lista dei convocati di Vincenzo Italiano per la sfida di Coppa Italia contro il Torino

Vincenzo Italiano ha diramato la lista delle convocazioni per Fiorentina-Torino, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Tra loro ci sono anche gli ex granata Brekalo e Sirigu, arrivati nell'ultima sessione di mercato. Il Toro ritrova anche Mandragora.