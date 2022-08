Coppa Italia, il tabellone: granata ai sedicesimi contro il Cittadella

Ecco gli avversari nei prossimi turni di Coppa Italia del Torino in seguito alla vittoria ai sedicesimi di finale con il Palermo

Il Torino, dopo la vittoria ai sedicesimi di finale di Coppa Italia con il Palermo (3-0), incontrerà il Cittadella (mercoledì 19 ottobre, con possibilità di anticipo o posticipo) che ha vinto ieri sera contro il Lecce. In caso di passaggio del turno coi veneti, agli ottavi l'avversario sarebbe il Milan in gara secca a San Siro verso la metà del mese di gennaio del 2023. Nelle altre gare giocate oggi, il Brescia ha superato il Pisa (1-4), lo Spezia ha dilagato contro il Como (5-1), mentre è ancora in corso la gara tra Empoli e Spal.