Coppa Italia, Juventus e Atalanta in finale: ottavo posto da Conference, gli scenari

Dopo il primato nel Ranking Uefa, l'Italia ha aumentato i propri slot per le competizioni europee, che ora sono otto. Da regolamento, sette li assegna la Serie A: le prime cinque della classe si qualificano per la Champions League, il sesto posto vale l'Europa League e il settimo invece la Conference. Un ultimo pass viene assegnato dalla Coppa Italia poiché chi alza il trofeo guadagna automaticamente anche un posto in Europa League. Da quest'ultima variabile dipendono due scenari. Se a vincere la Coppa Italia è una squadra già qualificata in una delle tre competizioni europee tramite campionato, allora oltre alla sesta classificata andrà in Europa League anche la settima lasciando il posto in Conference League all'ottava. Se a vincere la Coppa Italia è invece una squadra piazzata dal nono posto in giù, allora in quanto trionfatrice avrebbe a prescindere un posto assicurato in Europa League togliendo all'ottava classificata in Serie A la Conference.

Corsa all'Europa, cosa succede con Juventus e Atalanta in finale

La qualificazione di Juventus e Atalanta alla finale di Coppa Italia è un'ottima notizia quindi per le squadre in corsa per l'ottavo posto. La Juventus è infatti terza in Serie A, l'Atalanta invece è attualmente sesta ma a -1 dal quinto posto della Roma, dunque entrambe occupano la zona Europa a prescindere dalla Coppa Italia. Conseguentemente, a meno di un crollo al momento impronosticabile della Dea in campionato, in caso di vittoria dell'una o dell'altra lo scenario più probabile vedrebbe la sesta e la settima classificata in Serie A accedere in Europa League, con l'ottava in Conference League. Un ultimo scenario potrebbe poi realizzarsi a seconda del percorso in Europa League dell'Atalanta. Qualora infatti la Dea vincesse l'Europa League guadagnando l'accesso in Champions senza essersi qualificata tra le prime otto in campionato e senza vincere in Coppa Italia, allora i posti in Europa sarebbero addirittura nove: sei per la Champions League, settima e ottava in Europa League e nona in Conference.