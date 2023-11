Di Francesco rompicapo per Juric, il croato ha vinto solo una volta

Il tecnico del Frosinone Di Francesco nei confronti diretti con Juric ha perso solo una volta

Piero Coletta

Eusebio Di Francesco e Ivan Juric torneranno a sfidarsi domani, giovedì 2 novembre, nei sedicesimi di Coppa Italia tra Torino e Frosinone. L'ex tecnico del Sassuolo in più occasioni ha dimostrato di essere un osso duro per il croato. Tre infatti le vittorie di Di Francesco nei confronti di Juric in cinque precedenti complessivi. L'ultima gioia del tecnico del Torino risale addirittura al girone d'andata della stagione 19-20. Il Covid non esisteva ancora, Di Francesco allenava la Sampdoria e Juric il Verona. Quel 5 ottobre a vincere fu proprio Juric, che si impose per 2-0 al Bentegodi. Decisiva la rete di Kumbulla, a cui si aggiunse anche l'autogol di Nicola Murru. I blucerchiati non navigavano in acque tranquille e quel ko fu decisivo per l'esonero di Di Francesco. Al suo posto arrivò Claudio Ranieri.

Juric vs Di Francesco, bilancio a favore del tecnico del Frosinone — Il bilancio, come detto, è nettamente a favore di Eusebio Di Francesco. Nei cinque precedenti con Ivan Juric, per tre volte il tecnico dei ciociari ha avuto la meglio su Juric, trionfante solo una volta ormai tre campionati fa. Il primo incrocio tra Juric e Di Francesco risale addirittura alla stagione 2016-2017. Il croato sedeva sulla panchina del Genoa, in una stagione in cui fu prima allontanato dalla squadra e poi richiamato in sostituzione di Mandorlini; Di Francesco era invece la guida del Sassuolo. Allora si imposero i neroverdi per 2-0 con reti di Politano e Defrel. Alla fine di quella stagione Juric ottenne la salvezza con il Genoa alla penultima giornata, Di Francesco chiuse al dodicesimo posto. L'ultimo scontro tra i due risale invece ai tempi di Verona e Cagliari, a dicembre 2020. Finì 1-1: Zaccagni diede a Juric il vantaggio scaligero, Marin permise a Di Francesco di portare a casa un punto. E questa è stata l'unica altra occasione, oltre al 2-0 del 2019, in cui Juric è riuscito ad andare a punti contro Di Francesco.

Primo incrocio per Juric contro i ciociari — Juric e Di Francesco hanno quindi un passato alle spalle, mentre il Frosinone è un'incognita per il tecnico croato. Juric infatti non ha mai affrontato i ciociari nel corso della sua carriera di allenatore e incrocerà per la prima volta il proprio cammino con i gialloblù in questo turno di Coppa Italia. Per Di Francesco invece non sarà una prima volta. 18 infatti le partite da allenatore contro il Torino e anche qui c'è un bilancio positivo. 9 infatti le vittorie e 3 i pareggi contro i granata, 6 le sconfitte.

