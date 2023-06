Euro U21, Croazia-Romania 0-0: Popa ancora in panchina

Croazia contro Romania è stata l'ultima gara per la Nazionale di Sandoi nella massima competizione europea di categoria. È finita 0-0 ed è un punto che non serve a nessuno. Entrambe le compagini erano, infatti, già eliminate. Il tecnico romeno ha scelto di nuovo di optare su Tarnovanu tra i pali, lasciando in panchina Mihai Popa. Il neoportiere granata ha fatto solo una presenza in questo Europeo, quella alla prima giornata contro la Spagna. Dopo i tre gol subiti contro gli iberici, il CT ha scelto di puntare sull'estremo difensore dello Steaua Bucarest. I Rumeni escono dal torneo con zero vittorie e un solo pareggio. Sono anche zero i gol segnati e quattro quelli subiti. I padroni di casa sono stati protagonisti di una rassegna deludente davanti al proprio pubblico. E anche Popa non è riuscito a dimostrare appieno il suo valore. Ora, dopo le vacanze, sarà atteso in ritiro da mister Juric per iniziare la preparazione con il nuovo preparatore dei portieri, il fedelissimo dell'allenatore croato Cataldi.