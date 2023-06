Euro U21, Popa cerca riscatto dopo la debacle con la Spagna: arriva l’Ucraina

Mihai Popa e la sua Romania hanno la possibilità di vendicare la Caporetto subita contro la Spagna nella prima gara di questo campionato Europeo Under 21. Alla prima i romeni hanno subito una debacle non indifferente, sono stati in balia degli avversari per gran parte della gara, tant'è che il risultato finale è stato un nettissimo 0-3. La Romania subì ben 24 tiri, di cui 5 in porta, e il neoportiere granata si distinse per una parata di buon livello. Sicuramente la colpe per la sconfitta non possono essere attribuite totalmente a lui. Quest'oggi l'avversario alle ore 18.00 sarà meno altisonante, ma non da sottovalutare assolutamente: gli Ucraini hanno vinto con sacrificio contro la favorita Croazia alla prima. Inoltre dispongono di giocatori di livello, come Bondarenko - autore di un assist prezioso - in forza allo Shakhtar. La Spagna pare essere la predestinata al primo posto nel girone e i romeni sono chiamati a fare risultato contro una squadra che rappresenta una nazione che soffre per la guerra e che ha dalla sua diversi giocatori che vogliono raggiungere la finale della competizione, proprio come accadde nel 2006.