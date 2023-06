Euro U21, Romania-Ucraina 0-1: Popa non gioca

Stefan Tarnovanu ha difeso la porta della Nazionale della Romania Under 21 contro l'Ucraina. Mihai Popa si è dovuto accontentare della panchina dopo i tre gol subiti contro la Spagna (da sottolineare che fu artefice di una bella parata contro gli iberici, nonostante il risultato negativo finale). Tarnovanu, classe 2000, è stato protagonista di una stagione da titolare allo Steaua Bucarest tra campionato e Conference League. La partita di oggi è stata maschia: gli ospiti l'hanno risolta solo a pochi minuti dalla fine della gara, grazie ad un rimpallo di Dican che ha bucato il suo portiere, deviando un cross basso avversario. Maxi rissa nei minuti di recupero che ha costretto l'arbitro Krogh a tirare fuori diversi cartellini. Tarnovanu, comunque, non ha fatto male: diversi sono stati gli interventi che hanno evitato che l'Ucraina andasse in vantaggio precedentemente, tra cui uno di piede all'85' su Bondarenko. La Romania, che tornerà in campo martedì sera contro la Croazia, vede ridursi le speranze di qualificazione alla fase finale del torneo al lumicino.