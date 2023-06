Euro U21, Italia-Norvegia 0-1: azzurrini eliminati. Ricci mvp, Pellegri sostituito

L'Italia Under 21 torna a casa dagli Europei con l'amaro in bocca, chiudendo il torneo con la sconfitta contro la Norvegia. Gli Azzurrini perdono la bussola nella gara più importante e cadono per 1-0 nella ripresa, uscendo così a gironi. Passano Francia e Svizzera. Samuele Ricci e Pietro Pellegri, parte della spedizione azzurra in Romania, dovrebbero ora unirsi al gruppo granata in tempo per il ritiro di Pinzolo.

Euro U21, Italia-Norvegia 0-1: la partita di Ricci

La partita con la Norvegia fatica a ingranare e le condizioni del terreno di gioco complicano la vita ai centrocampisti che partono a rilento. Samuele Ricci cresce però e dal 20' trova più personalità nel sostegno alle offensive. Alla mezz'ora poi arriva anche la prima conclusione personale, un destro al volo dal limite dell'area che si infrange contro la barriera norvegese. Alla ripresa Ricci prende subito un giallo che condiziona i primi minuti, ma resta in campo fino all'ultimo. Il centrocampista granata, pur in un contesto in cui gli Azzurri calano, dà il proprio contributo in mezzo e a fine gara viene premiato come migliore in campo. Una magra consolazione per Ricci, come confermato da lui stesso nel postpartita (QUI le sue parole).